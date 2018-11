De personer, der kastede med ølkrus under VM-slutrunden i Rusland, skal betale en bøde.

Det var under VM-kampen mod Australien, at tre danskere kastede ølkrus mod andre tilskuere, hvilket nu giver en straf.

Straffen lyder på 10.000 schweizerfranc svarende til ca. 65.500 kr., som de tre personer hæfter for personligt og solidarisk. Derudover er de også udelukket i to år fra alle danske landskampe.

Ifølge kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, handler det om, at det skal være sikkert, sjovt og hyggeligt at se fodbold - uanset hvor landsholdene spiller henne.

»Fodbold på stadion skal være en hyggelig oplevelse, hvor fokus er på bolden på banen og vi vil ikke tolerere, at fansene på tribunerne skal føle sig utrygge på grund af andres adfærd eller være udsat for en risiko for at få genstande i hovedet. Det gælder både, når de danske spillere er på hjemmebane og i udlandet,« fortæller Jakob Høyer.

Ølkasterne er blevet udpeget gennem videoovervågning samt af det danske politi på stadionet i Rusland. FIFA har lagt vægt på, at de opførte sig uacceptabelt og ødelæggende for de resterende tilskuere.

Derfor har DBU bedt dem om at betale den bøde, som FIFA opkræver.

”Vi har henvendt os til at de tre personer, og forklaret dem, at vi ikke accepterer deres opførsel til landskampe. Vi beder dem om at betale bødekravet fra FIFA på baggrund af ølkasteriet og deres uacceptable opførsel på stadion, og så har vi givet dem to års karantæne fra alle danske landskampe,” siger Jakob Høyer.

Én af de danskere, der kastede med ølkrus, var fodboldtilskueren Martin Bryhl.

Han udtalte efterfølgende til TV 2, at han var klar til at gøre det igen.

»Scorer Danmark, så kaster vi da selvfølgelig vores øl igen. Det er ren reaktion. Når vi scorer, ryger alt væk, der er i hænderne. Om det er telefon eller øl, så ryger den væk,« sagde han til TV 2 i juni.

Som følge af hændelsen fik Martin Bryhl dengang en bøde på 300 kroner af det russiske politi for at være fuld på stadion.