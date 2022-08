Lyt til artiklen

Det er bestemt ikke hverdagskost, at en prins uddeler store kram.

Men det gjorde prins William i høj grad, da det lykkedes for England at vinde EM i kvindefodbold.

Her stod den kommende konge klar med åbne arme, da landsholdet skulle hyldes, og det har fået stor omtale, at han ikke 'bare' holdt sig til det formelle håndtryk.

En af de spillere, der fik et stort kram, var Jill Scott, der var med til at tabe EM-finalen til Tyskland tilbage i 2009, og forklaringen skal nok findes i en sjov forhistorie mellem de to. Det skriver The Mirror.

»For omkring 10 år siden deltog vi i et velgørenhedsarrangement, jeg gled, tacklede ham, og han måtte faktisk udgå. Den stående joke, hver gang han er til stede sammen med os, er: 'Ikke få et gult kort her, Jill',« har fodboldstjernen fortalt.

Prins William skulle et par år efter velgørenhedsarrangementet have fortalt, at han stadig havde et lille ar på benet efter det uheldige sammenstød.

Jill Scott var ikke den eneste, der fik et stort kram af prinsen, der er præsident for det engelske fodboldforbund FA. Det samme gjorde Leah Williamson, der ellers i første omgang ville holde sig til etiketten og give et håndtryk.

»Jeg gik efter at trykke hans hånd, og så sagde han 'Kom med det, Leah', og jeg sagde: 'Tak, Sir'. Han sagde, han var meget stolt af os allesammen,« fortalte hun til Daily Mail om det særlige øjeblik, hvor hun altså fik et stort kram af Englands fremtidige konge.