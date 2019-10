Niklas Süle rev sit korsbånd over lørdag. Det er tvivlsomt, om han når at blive klar til sommerens EM.

Lørdagens 2-2-kamp på udebane mod Augsburg blev særdeles kostbar i mere end pointmæssig forstand for storklubben Bayern München.

Mesterholdets centrale forsvarsspiller Niklas Süle måtte udgå tidligt i kampen, og søndag kan klubben så meddele, at der er tale om en langvarig skade. Süle har overrevet korsbåndet i sit venstre knæ og skal opereres omgående.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det er et hårdt slag for Niklas Süle og Bayern. Forsvarsspilleren har revet sit forrest korsbånd i venstre knæ over i udebanekampen mod Augsburg.

- Det er resultatet af en omfattende undersøgelse foretaget af klublæge Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Süle skal opereres denne søndag, skriver klubben.

Skaden er ikke bare skidt nyt for Bayern München, men også for det tyske landshold og landstræner Joachim Löw.

Den store forsvarsklippe kan risikere at måtte vente til næste sæson, før han er kampklar. Er det tilfældet, går han glip af næste års EM-slutrunde, som Tyskland med stor sandsynlighed kvalificerer sig til.

24-årige Süle har fået fuld spilletid i samtlige landskampe det seneste år, og han har spillet 24 landskampe for Tyskland gennem sin karriere.

Forsvarsspilleren rev korsbåndet over i samme knæ tilbage i 2014, da han spillede for Hoffenheim.

/ritzau/