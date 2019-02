Norske Martin Ødegaard var det varmeste navn i europæisk fodbold, da han i en alder af 16 år skiftede fra norske Strømsgodset til Real Madrid.

Men fire år efter sit skifte til den spanske hovedstadsklub har han kun optrådt én gang for Los Blancos. I stedet løber han lige nu rundt i Vitesse på en lejeaftale.

»At have Zidane som træner var fantastisk. Men af og til var det ikke godt for selvtilliden. Han viste, hvordan tingene skulle gøres. Sikke en teknik,« siger Martin Ødegaard til Algemeen Dagblad.

Det var i januar 2015, at Martin Ødegaard skiftede til Real Madrid. Han var en del af Real Madrids andethold, Castilla, indtil han i april 2015 blev indkaldt til førsteholdstruppen.

Martin Ødegaard indskiftet for Cristiano Ronaldo. Foto: Ballesteros

Her fik han sin debut, da han blev indskiftet i en 7-3-sejr mod Getafe. Og det var ingen ringere end Cristiano Ronaldo, der lod sig udskifte for den 16-årige nordmand. Så var presset ligesom lagt.

»Jeg kommer altid til at leve med høje forventninger. Men jeg har lært at leve med det. I Norge vil alamerne altid ringe, når mit navn bliver nævnt,« siger Ødegaard.

Det store forventningspres blev større, da eksperter begyndte at sammenligne ham med Lionel Messi. Potentialet er dog stadig ikke blevet indfriet endnu. Men der er stadig en sikker plan for resten af karrieren.

»Jeg kunne tage til så mange klubber. Men Real Madrid er en drøm. Det er den største klub i verden, og det var det bedste valg for mig. Jeg trænede med førsteholdet og spillede kampe med andetholdet. Med Zidane som træner. Jeg gik fra Strømsgodset til Sergio Ramos og Ronaldo,« forklarer han.

Ødegaard i Vitesse. Foto: Robin van Lonkhuijsen

Han kontrakt med Real Madrid løber indtil sommeren 2021. Derfor håber han også, at han stadig kan slå igennem i kongeklubben.

For selvom han endnu ikke har bevist sit værd i det spanske, så vil han lade fødderne tale.

»Statistikkerne siger ikke alt. De fortæller kun en lille smule. Real Madrid er stadig meget glade for min udvikling,« siger han.

Martin Ødegaard har foruden Real Madrid, Strømsgodset og Vitesse også spillet i Heerenveen. Han har i alt spillet 62 kampe for Real Madrids andethold med fem mål til følge. Han her også 14 optrædener for Norges landshold.