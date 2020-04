Martin Ødegaard er hot i Europa - og endnu hottere i hjemlandet Norge, hvor det Real Madrid-ejede stortalent er et sandt fænomen.

Derfor vakte det opsigt, da avisen VG tidligere i år bragte en artikleserie med hårde anklager mod Ødegaards far, Hans Erik Ødegaard.

Nu har Hans Erik Ødegaard reageret ved på vegne af sig selv og sin søn at klage til det norske svar på Pressenævnet. Det skriver Dagbladet.

I VG-artikelserien beskrives det, hvordan Ødegaard senior, som også er sønnens agent, angiveligt har modtaget et stort hemmeligt millionbeløb i forbindelse med Martin Ødegaards opsigtsvækkende klubskifte til Real Madrid tilbage i 2015.

Tre millioner euro skulle Hans Erik Ødegaard have modtaget for til gengæld at blive ansat som træner for Real Madrids U11-hold.

VG's artikler bygger på Football Leaks-dokumenter.

Hans Erik Ødegaard mener, at den store norske avis har publiceret flere faktuelle fejl i artiklerne. I alt har han seks klagepunkter, som skal behandles i juni.

»VG står fuldt og fast bad de publicerede artiklet. Vi kommer til at svare på alle klagepunkter,« siger avisens chefredaktør, Gard Steiro til det norske Journalisten.

Martin Ødegaard er i denne sæson lejet ud fra Real Madrid til Real Sociedad, hvor han har stor succes.

Her til aften skulle han have spillet pokalfinale i Spanien for sin klub, men den kamp er udsat på grund af corona-krisen.