Jens Odgaard slog til med sit andet mål på få dage for Bologna, der onsdag slog Fiorentina med 2-0 i Serie A.

Fodboldspilleren Jens Odgaard har fået en drømmestart for Bologna i den italienske Serie A.

Tre dage efter at den 24-årige angriber scorede i sin debut, kom han atter på måltavlen.

Odgaard blev onsdag aften sendt på banen efter 88 minutter, da Bologna tog imod Fiorentina. Seks minutter senere scorede danskeren til slutresultatet 2-0.

Angriberen løb frem i feltet, og inde foran mål knaldede han holdkammeraten Charalampos Lykogiannis' tværpasning i mål.

Søndag scorede Odgaard Bolognas sidste mål i en 4-0-sejr over Lecce, efter at han var kommet på banen efter en times spil.

Den tidligere FC København-spiller Viktor Kristiansen startede onsdag på banen for Bologna, men blev skiftet ud henimod slutfasen, da Odgaard og Riccardo Calafiori kom på banen.

Jens Odgaard blev for to uger siden udlejet fra hollandske AZ Alkmaar til Bologna for den resterende del af sæsonen.

