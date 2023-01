Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske popstjerne Andreas Odbjerg er fra Odense – og har således en stor kærlighed for 'de striwede' fra OB.

Og den 35-årige hitmager er klar til at strække sig langt for succes til hjerteklubben.

For tiden holder OB's fans vejret, mens den svenske profil Armin Gigovic – der i efteråret var lejet i russiske Rostov – beslutter sig for, om han vil blive i Odense resten af sæsonen, eller om han skal videre i karrieren.

I et forsøg på at overbevise den svenske landsholdsspiller om at fortsætte i OB, har fansitet 'OB fra sidelinjen' lavet en video, hvor adskillige fans bønfalder Gigovic om at tage et halvt år mere i den fynske hovedstad.

Foto: Fra Instagram Vis mere Foto: Fra Instagram

Og i kommentarfeltet dukker Andreas Odbjerg op med et flot løfte til Armin Gigovic, der for tiden er på træningslejr med det svenske ligalandshold.

»Please bliv – vi elsker dig – og vi har brug for dig,« skriver Odbjerg.

»Jeg kommer til at skrive sange om dig, hvis du bliver. Virkelig gode sange.«

Den 20-årige Armin Gigovic' agent har til B.T. meddelt, at spilleren vil offentliggøre sin beslutning, når landsholdslejren er overstået. Den slutter i aften med en kamp mod Island. Så vi ved snart, om Andreas Odbjergs løfte kan sikre OB en stor forstærkning i Superliga-foråret.