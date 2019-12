Ryan Johnson Laursen var tilbage i 0-0-kampen mod AaB efter mere end tre måneders pause.

OB-fansene fik ingen mål at varme sig på i mandagens 0-0-kamp mod AaB, men de kunne glæde sig over, at wingbacken Ryan Johnson Laursen fik fuld tid på banen efter en lang pause.

Den tidligere Lyngby- og Esbjerg-spiller havde ikke været i kamp siden 30. august på grund af en skade og nød derfor mandagens superligaduel endnu mere.

- Det har jeg glædet mig til i tre måneder. Det var en forløsning at gå derud. Jeg nød det hele og fik suget det hele ind og gjorde alt, hvad jeg kunne.

- De blev ved med at spørge fra bænken, om jeg kunne holde til det, og jeg tænkte, at selvfølgelig kunne jeg det, siger Laursen i en video på OB's hjemmeside.

OB var toneangivende fra start i mandagens kamp. Laursen havde selv et nærgående forsøg, mens anfører Janus Drachmann ramte stolpen.

Men fynboerne fik ikke udbytte af deres overtag, og i anden halvleg var rollerne byttet rundt.

- Det var en lige kamp, hvor vi nok havde hver vores halvleg. Vi havde første, og de havde nok det meste af anden. siger Ryan Johnson Laursen.

OB kom ind til superligakampen med tre nederlag på stribe, men det ene point betyder, at holdet lige nøjagtig kravler op i top-6 på en bedre målscore end Randers.

- Vi kæmpede røven ud af bukserne. Vi står med et point, og jeg ved ikke, om vi kan være tilfredse med det, men det er bedre end ingenting, siger OB's wingback.

I næste runde, der samtidig er den sidste i 2019, skal OB på besøg i Telia Parken, hvor FC København venter. AaB tager imod FC Nordsjælland.

/ritzau/