OB har haft andre emner til samtale, men Søren Krogh er favorit som cheftræner, fastslår fodbolddirektør.

OB's permanente cheftræner efter vinterpausen kan meget vel hedde Søren Krogh.

Vikaren, der tog over for fyrede Andreas Alm i starten af november, er således fodbolddirektør Björn Wesströms favorit til jobbet.

- Ja, det vil jeg sige, at han er. Han har godt det godt i det daglige arbejde, og ét resultat definerer ikke en træner. Det ved alle.

- Lige nu vil jeg sige, at han er foran de andre, siger Wesström før søndagens uafgjorte hjemmekamp mod FC Nordsjælland til TV3 Sport.

Svenskeren afslører samtidig, at han har haft andre emner til samtale, men Krogh står øverst på listen.

- Det gode ved Søren er, at man får, hvad man ser. Han behøver ikke bevise en masse over for mig. Det er mere en overordnet beslutning om, hvilken type vi skal have.

- Tror vi, at vi kan få Jesus ind, der kan fikse alle vores problemer, eller tror vi, at vi alle sammen skal bidrage?

46-årige Krogh lægger ikke skjul på, at han gerne vil have jobbet.

- Det er en fantastisk klub med fantastiske mennesker. Jeg har et godt forhold til byen og fansene, så jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg ikke skulle være interesseret. Jeg er rigtig interesseret, siger Krogh til TV3 Sport.

Krogh debuterede som cheftræner i OB med 2-2 hos Lyngby, inden det hjemme blev til et meget skuffende 0-2-nederlag mod Hvidovre. Det blev revancheret med 1-0 hos Randers FC for en uge siden.

Søndag blev efteråret rundet af med 1-1 mod FC Nordsjælland, efter at Bashkim Kadrii på et straffespark udlignede gæsternes åbningsmål.

Fynboerne overvintrer dermed som nummer 9 af 12 i Superligaen og har tre point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen.

- Jeg er stolt af præstationen. Jeg synes, vi lægger tryk på et godt FC Nordsjælland-hold. Vi kan holde hovedet højt efter denne kamp, siger Krogh til TV3 Sport om pointdelingen.

/ritzau/