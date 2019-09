OB-træner Jakob Michelsen håber, at sejren over FC Midtjylland søndag kan give klubben en god periode.

OB slog søndag FC Midtjylland 1-0 på udebane, og sejren kommer efter en periode, hvor resultaterne ikke har flasket sig som håbet i OB.

OB-træner Jakob Michelsen håber derfor, at sejren kan blive starten på en god periode for OB.

- Vi har haft nogle kampe, hvor vi ikke har fået de point, vi skulle have, og en sejr over FCM giver selvfølgelig momentum, siger han.

Fordi OB ikke har fået de point, Michelsen mener, spillet har berettiget til, lander de tre point mod FCM på et godt sted.

- Vi har ikke fået det, vi har spillet til de seneste par runder, derfor er det vigtigt at kunne sætte tre point ind på kontoen, siger træneren.

OB spillede uafgjort mod både Hobro og Sønderjyske og tabte til FC Nordsjælland, men Michelsen mener, at OB havde fortjent mere.

- Mod Hobro, FCN og Sønderjyske sagde spil og statistikker, at vi skulle have haft mere, end vi fik, siger Jakob Michelsen.

Med sejren ligger OB på femtepladsen i 3F Superligaen med 17 point.

Michelsen mener, at ligaen er så tæt, at sejren var vigtig for klubbens placering.

- Sejren gør, at vi stadig er med i en liga, hvor der er meget lille afstand fra nummer tre til nummer 13, og hvor dagsformen er forskellen, siger han.

De tre point var ikke noget, OB's målscorer i kampen, Bashkim Kadrii, havde regnet med.

- Vi havde ikke lige regnet med, at vi ville gøre det så godt, at vi vandt heroppe. Vi havde håbet på en sejr, men ikke regnet med det, så det betyder meget, siger han.

Kadrii mener, at det var, fordi holdet turde spille sit eget spil, at OB fik sejren.

- Det var en helt lige kamp, og til tider var vi bedre end FCM. Vi var virkelig koncentrerede, og vi turde spille vores spil, det skal vi have ros for, siger målscoreren.