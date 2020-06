OB-træner Jakob Michelsen roste sine spilleres håndtering af modgang efter at være tilbage på sejrskurs.

Efter et ydmygende 0-6-nederlag mod Silkeborg i 3F Superligaen mandag har der været hård kritik af OB-lejren.

Cheftræner Jakob Michelsen har stået forrest til tæskene frem mod torsdagens opgør mod Sønderjyske, hvor OB-spillerne leverede langt bedre og vandt 2-0 på eget græs.

Michelsen forstår dog godt den hårde kritik efter sidste rundes opgør.

- Det var velfortjent, og det skal man bare lægge sig fladt ned og tage imod. Og min fornemmeste opgave var at skærme spillertruppen, siger Michelsen.

OB-træneren havde efter sejren, der blev grundlagt med scoringer i første halvleg, store roser til sine spillere, som håndterede modgangen flot.

- Det er i modgang, man skal vise sit sande jeg, og der må jeg rose spillerne for at forsvare deres professionelle stolthed, rykke sammen i bussen og levere en meget, meget overbevisende indsats.

- Vi fik en fuldt fortjent sejr, som sagtens kunne have været lidt større.

Trods det store nederlag mod Silkeborg havde Jakob Michelsen ikke lavet om på noget i forberedelserne til hjemmekampen mod Sønderjyske.

- Vi nulstiller efter en kamp, og så kigger man fremad mod den næste. Det gik rigtig godt sidste år, og det gik rigtig godt i sæsonstarten. Vi gør tingene på den samme måde, siger Michelsen.

Hos anfører Jeppe Tverskov, som stod for kampens første mål med et velplaceret straffespark, var der lettelse at spore efter en god præstation oven på nederlaget mod Silkeborg.

- I forhold til vores kamp i mandags har det betydet rigtig meget for os. Så jeg er utrolig lettet, siger forsvarsspilleren.

Overordnet set var han godt tilfreds med at se, hvordan holdet reagerede fra kampens start mod Sønderjyske, hvor der blev lagt et aggressivt pres og vist stor vilje.

- Det gjorde vi kollektivt, og det var også det vigtigste udtryk, vi ville have.

/ritzau/