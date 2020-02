OB-træner Jakob Michelsen tror, at der skal en sejr til i næste runde mod Randers, hvis OB skal ende i top-6.

OB fik en skidt start på forårssæsonen, da det fynske mandskab søndag på eget græs tabte 0-2 til Brøndby.

Efter nederlaget ser målet om at komme i top-6 meget svært ud for fynboerne. Randers er lige nu placeret på sjettepladsen tre point foran fynboerne med en kamp mindre spillet.

Lige netop Randers skal OB møde i næste runde, og OB-træner Jakob Michelsen vurderer, at målet om top-6 er så godt som umuligt, hvis fynboerne vender tomhændet hjem fra Randers.

- Hvis vi taber i Randers, skal der et mirakel til, for at vi ender i top-6. Vi skal vinde, siger Jakob Michelsen.

- Som jeg ser det, er der to mulige pladser tilbage at spille om, og der er mange hold, der kæmper om de pladser, så der er hård kamp.

Sidste sæson kom OB i top-6 for første gang i otte år, og det vil ikke være tilfredsstillende for fynboerne, hvis det scenarie ikke gentager sig.

- Vores målsætning er at ende i top-6, så det er ikke godt nok, hvis vi ikke ender der, siger Michelsen.

OB's angriber Issam Jebali har ikke opgivet håbet og tror stadig på, at fynboerne kan slutte i top-6.

- Vi har ikke tabt noget endnu. Vi tror på os selv, og vi vil give alt, hvad vi har. Vi har stadig en stor chance for at slutte i top-6, siger Issam Jebali.

Trods optimismen er den tunesiske angriber godt klar over, at der ikke er plads til flere fejltrin.

- Alle kampe er knald eller fald-kampe nu, så vi er nødt til at vinde vores kampe og tilpasse os til de forskellige situationer, vi kommer til at stå i, siger Jebali.

