OB-træner Jakob Michelsen sagde efter sit holds 1-2 nederlag, at Europa-pladsen fortjent gik til AGF.

Det var en ærlig Jakob Michelsen, der efter OB's 1-2-nederlag i Superligaens Europa Playoff-kamp sagde, at bronzevinderen fra AGF fortjent havde sikret sig kvalifikationen til Europa League.

De to hold mødtes onsdag aften på Ceres Park i den altafgørende kamp om den sidste danske plads i Europa, hvor det vindende hold ville gøre allerede kvalificerede FC Midtjylland, FC København og Sønderjyske selskab.

AGF trak som bekendt det længste strå, og det var fuldt fortjent, mener Michelsen. Ikke kun på baggrund af onsdagens sejr, men også hvis der kigges over hele sæsonen.

- Jeg kan konstatere, at AGF var bedre end os i første halvleg, hvor vi haltede efter i både tanke og handling.

- Så både set på kampen i dag og sæsonen i sin helhed er det fortjent, at det er AGF, der skal ud og spille i Europa, fastslår fynboernes træner.

Den fortjente AGF-sejr gjorde dog ikke irritationen over nederlaget mindre for Michelsen.

- Jeg irriterer mig over, at når vi for andet år i træk er én kamp fra at komme i Europa, ikke præsenterer os bedre, end vi gjorde i dag. Især i vores første halvleg, mener Michelsen.

I den anden lejr mente AGF-træner David Nielsen ligeledes, at sejren var fortjent efter en god præstation og fastslår, at det havde været en bitter pille at sluge, hvis Europa-billetten var endt på Fyn.

- Det betyder alt, fordi vi alle sammen havde sat os op til det her.

- I spurgte mig sidst (søndag, red.) om det ville være en katastrofe at tabe, og det kan jeg godt sige nu, at det ville det.

- Det var en ækel kamp, der havde været bitter at tabe, men vi leverede en fremragende præstation, siger AGF-træneren.

Ifølge Nielsen var nøglen til sejr intensiteten, som AGF via ti kampe i mesterskabsspillet havde været vant til.

I modsætning til OB, der kom fra ti kampe mod hold, hvor fynboerne har været tvunget til at skabe kampene.

- OB har været favorit i alle deres kampe op til den her, og vi kan bringe en helt anden intensitet.

- Det var det, vi gik all in på, og derfor var vi også så aggressive, selv om vi vidste, vi havde et træt hold på banen, fastslår Nielsen efter sit holds sejr.

