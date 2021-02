OB er tålmodig med hjemvendte Bashkim Kadrii, men holdets cheftræner håber at se ham i aktion i grundspillet.

Bashkim Kadrii er endnu ikke klar til at få comeback for OB i Superligaen.

Cheftræner Jakob Michelsen fortæller, at den målfarlige angriber er kommet tilbage til OB med et fysisk efterslæb efter et års ophold i saudiarabiske Al-Fateh FC.

Det er halvanden uge siden, at offensivspilleren for tredje gang i karrieren blev præsenteret i OB.

- Der er ingen tvivl om, at når Kadrii er i topform, så er han en fantastisk spiller og en topspiller i Superligaen.

- Man skal have tålmodig med Bashkim, for han har ikke spillet fodbold i et stykke tid, og nu skal han i den rette fysiske forfatning.

- For der er ingen tvivl om, at han på sigt bliver en kæmpe gevinst både på grund af sine kvaliteter med bolden, men også på grund af den lederskikkelse, som han er, siger Michelsen.

Cheftræneren tilføjer, at han håber at få Kadrii i aktion i grundspillet, men at det endnu er uvist, om han bliver klar.

Det er ikke kun på trænerbænken, at der er glæde at spore over den 29-årige angribers tilbagevenden til OB.

Angrebskollegaen Issam Jebali er tilfreds med at få Kadrii som holdkammerat igen.

Jebali og Kadrii nåede at spille sammen i kort tid, før Kadrii drog sydpå.

- Det betyder meget at få Bashkim tilbage, for han er en god spiller.

- Han vil kunne hjælpe os en masse, og forhåbentlig bliver han snart klar.

- Men indtil da fortsætter vi bare det hårde arbejde, og så kommer han til med en masse erfaring, siger Jebali.

OB gæstede søndag bundholdet AC Horsens i en kamp, der endte 0-0.

Med det uafgjorte resultat ligger OB nummer syv i Superligaen med tre point op til Sønderjyske på sjettepladsen, hvor der resterer fem runder af grundspillet.

/ritzau/