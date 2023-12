OB tog søndag en vigtig sejr mod Randers, og Søren Krogh siger, at det til dels skyldes arbejde med kulturen.

Der har ikke ligefrem været stille omkring OB i denne sæson.

Klubben har været igennem en trænerfyring, haft stor utilfredshed fra fansene på lægterne, og så gik holdet ind til søndagens kamp mod Randers uden sejr i de fem seneste kampe.

Men det fik fynboerne lavet om på, da mandskabet hentede en snæver, men forløsende 1-0-sejr.

Efter kampen var holdets midlertidige cheftræner, Søren Krogh, da også ret tilfreds med de tre point.

- Jeg er jublende glad. Selvfølgelig. Det var en kæmpe forløsning.

- Det er ved at være lidt tid siden, vi har vundet. Vi fandt en tro på noget her mod Randers, selv om jeg er ikke super tilfreds med måden, vi håndterede bolden på, når vi havde den.

- Sejren forstærker troen i søgen på den identitet, vi gerne vil have, og den måde vi gerne vil spille fodbold på, siger Søren Krogh.

Krogh, der før var assistenttræner under den forhenværende træner, Andreas Alm, overtog trænergerningen i OB den 2. november.

Efter en deler med Lyngby og et skuffende nederlag til Superligaens bundprop, Hvidovre, i sine to første kampe som chef, udnyttede Krogh og resten af OB-mandskabet, at der var landsholdspause til at tage på træningslejr i Spanien.

- Efter Hvidore-kampen tog vi jo afsted til Spanien, og der var jeg meget skråsikker på, hvad jeg gerne ville.

- Jeg har brugt hvert minut i spillet og i træningerne på at finde nogle meget klare offensive positioner og en meget klar defensiv struktur. Jeg har været meget bevidst om, hvad jeg gerne ville, fortæller træneren.

Spillet var dog ikke det eneste, der fyldte under de varmere himmelstrøg. Søren Krogh har også brugt meget energi på at ændre kulturen i OB.

- Et af de parametre, vi har brugt meget krudt på, er kultur, karakter og energi. Hvordan vil vi gerne se ud, når vi er sammen - hvordan behandler vi hinanden, hvordan tackler vi, at vi ikke har vundet på hjemmebane endnu i denne sæson.

- De her drenge har behov for at vinde kampe, og vi har behov for at have en hverdag nede i Ådalen, hvor vi føler, at vi lykkes med nogle af de her ting, siger Søren Krogh.

Træneren, der indtil videre kun er ansat til at varetage jobbet året ud, var efter sejren mod Randers tilfreds med den mentalitet, han så på banen. Der er dog et stykke vej endnu, men pilen peger den rigtige vej, mener han.

- Der er så meget mentalt i den her gruppe, også fordi der har været stor udskiftning, og der føler jeg virkelig, at det har været en god investering at arbejde med nogle værdier.

- Der rammer vi jo det, vi skal her mod Randers. Vi vinder langt hen af vejen kampen på en virkelig stærk defensiv og passion i duelspillet.

- Det er spæde skridt, men det er en start, lyder det fra den 46-årige træner.

OB ligger efter sejren tre point over stregen. Holdet møder FC Nordsjælland i næste spillerunde af Superligaen.

/ritzau/