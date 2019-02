OB rejste sig omgående efter den mislykkede forårspremiere, da Vejle blev besejret med 1-0.

Med søndagens 1-0-sejr over Vejle fik OB oprejsning i Superligaen efter det store nederlag i forårspremieren i Parken.

OB-træner Jakob Michelsen hæfter sig da også primært ved, at det lykkedes hans spillere ryste den dårlige oplevelse af sig i første forsøg.

- Mentalt er det vigtigt, at vi vandt efter 1-6-nederlaget til FCK. Det vidner om høj klasse og stærk moral, at holdet rejste sig efter sådan en mavepuster, som vi fik i Parken i sidste runde, siger Michelsen.

OB lagde grunden til sejren i første halvleg, hvor fynboerne var altdominerende.

Gæsterne var heldige med kun at være bagud med et mål efter første halvleg, og Vejles træner, Adolfo Sormani, er da også alt andet end tilfreds med sine spilleres præstation før pausen.

- Vi kunne kun forbedre os i anden halvleg, for i første halvleg gjorde vi ingenting rigtigt. Der var intet pres eller intensitet fra vores side, siger Sormani

I anden halvleg kom Vejle meget bedre med og var også meget tæt på at udligne, da svenske Melker Hallbergs frispark ramte stolpen.

- Jeg ville ønske, at vi havde spillet lige så godt hele kampen, som vi spillede i anden halvleg.

- Vi fortjente at få i hvert fald ét point efter spillet i anden halvleg, siger Adolfo Sormani.

Den vurdering er hans OB-kollega dog slet ikke enig i.

- Jeg kan ikke forstå, at Sormani synes, at de fortjente point. Hvis man ser på kampen over 90 minutter, så var vi klart bedre, siger Jakob Michelsen.

- Vi vandt en fortjent sejr grundlagt på en fantastisk første halvleg, hvor vi var altdominerende. Vi burde have ført med mere end 1-0 ved pausen, siger han.

Med sejren har OB nu 30 point, mens Vejle har 19.

/ritzau/