Fredagens nederlag til FC Nordsjælland skyldtes ikke en ændring i spillestilen, mener træner Kent Nielsen.

Farum. Højt at flyve - dybt at falde.

Det kan siges om OB, efter at fynboerne fredag aften tabte 1-2 til FC Nordsjælland i Alka Superligaen.

Sidste weekend indledte OB forårssæsonen i ligaen ved at vinde 6-1 over FC Helsingør i holdets vanlige 4-4-2 formation.

På trods af storsejren valgte OB-træner Kent Nielsen at skifte system mod FCN med et nederlag til følge.

Alligevel forsvarer Kent Nielsen sin taktiske beslutning.

- Det var ikke på grund af systemet, at vi tabte. Vi har tidligere spillet systemet mod FC Midtjylland, hvor det fungerede fint. Vores store problem var at holde på bolden. Det kunne vi ikke, og det blev vi straffet for.

- Vi formåede ikke at holde godt nok på bolden, og det betød, at vores angribere ikke fik nok støtte. Vi tabte på, at vi spillede en ekstremt dårlig første halvleg, fordi vi lavede store fejl midt på vores banehalvdel, siger OB-træneren.

Den nye OB-spiller Troels Kløve er enig i, at det var indstillingen, der fejlede hos fynboerne.

- Vi kom slet ikke ud i det tempo og med den energi, som vi kom med i sidste uge, da vi slog Helsingør. Det blev vi straffet for, da Farum er et svært sted at spille, hvis man ikke er klar.

- Vi havde en forventning om, at det nye system ville gøre mere ondt på FCN, end det gjorde. Det begyndte også at gå bedre, da vi skiftede til 4-4-2 i slutningen af første halvleg.

- Men det var ikke systemet, der var problemet. Det var indstillingen og energien, der var langt under niveau, siger Troels Kløve.

Med nederlaget kan OB risikere at ryge ud af top-6, hvis AaB og AC Horsens vinder deres næste kampe.