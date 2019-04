OB har fået et point i tre kampe, og OB-træner Jakob Michelsen kræver, at holdet leverer helt anderledes nu.

Et enkelt sølle point i tre kampe presser OB, som drømmer om at snuppe bronzemedaljer i Superligaen i denne sæson.

Søndag tabte OB 0-2 i Herning, og dermed er et forspring på fire point barberet ned til det ene fra tredjepladsen, siden mesterskabsspillet begyndte.

I Odense lever drømmen om metal stadig, men træner Jakob Michelsen fastslår, at holdet skal stramme op, hvis bronzemedaljerne skal ende i Odense.

- Skal vi gøre os nogen forhåbninger om det, skal vi præstere bedre, end vi gjorde i dag, siger han.

- Man kan skrive en hel afhandling om det, vi gjorde dårligt, og når man præsterer dårligt, får man ingen point i et tæt mesterskabsspil, siger Jakob Michelsen.

OB indledte mesterskabsspillet med uafgjort mod Brøndby, og siden har holdet tabt til FC København og altså FCM.

OB har på tredjepladsen 43 point, mens Esbjerg og Brøndby følger efter med henholdsvis 42 og 40 point, og FC Nordsjælland har 38 point.

Jakob Michelsen tror dog på, at OB kan ende på tredjepladsen trods de seneste tre kampe.

- Der er fire hold, der kommer til at kæmpe om bronzemedaljerne, og dem skal vi jagte, og vi tror da også, bronzen ender på Fyn, siger han.

OB møder i påsken både FCN og Esbjerg, og OB-anfører Janus Drachmann ser frem til påskekampene.

- Påsken bliver utroligt vigtig for os. De næste to kampe kommer til at give et godt billede af, hvordan det ender til sidst.

- Det er ikke en undskyldning, men vi har haft et svært startprogram, hvor vi har haft Brøndby ude, FCK hjemme og FCM ude, siger anføreren.

I kampen mod FCM måtte Nicklas Helenius bæres fra banen, efter at han blev skadet, og det er uvist, hvor slemt det står til.

- Han sidder med is på knæet, men det skal skannes i løbet af de næste dage, før vi ved, hvor alvorligt det er, siger Janus Drachmann.

/ritzau/