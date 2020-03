Efter at have selvtrænet i næsten to uger kan OB-spillerne igen se frem til at mødes ind imellem.

Mens flere superligaklubber i sidste uge har sendt alle spillerne hjem uden krav om at arbejde, så går OB en smule i den anden retning.

12. marts blev alle OB's spillere sendt hjem med besked på kun at selvtræne, men tirsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at man nu vil lade spillerne træne sammen i små grupper.

På sin hjemmeside skriver OB:

- Træningen foregår på et lukket område på Røde Stjernes baner, hvor der er god plads og lukket for offentligheden.

- Der er aflåst før, under og efter træningen, og dermed reduceres smittefaren betragteligt i forhold til at løbe en tur langs åen, i Munkemose eller andre offentlige steder.

Derudover skal spillerne ankomme enkeltvis, være omklædt ved ankomst, have egen drikkedunk med og kun være fem samlet på en gang og skal stå mindst to meter fra hinanden.

Det er nogle af de regler, som spillerne skal overholde, når de mødes til træning.

OB skriver, at man har konsulteret både klubbens lægestab samt Divisionsforeningen angående tiltaget. Og at man har studeret sundhedsmyndighedernes anvisninger grundigt.

Klubben skriver også, at hvis der kommer nye anvisninger fra sundhedsmyndighederne, vil man straks efterleve de nye råd.

FC København er blandt de klubber, som også lader spillerne træne i små grupper.

/ritzau/