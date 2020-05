OB's superligaspillere er kaldt på tilbage på arbejde efter coronapause og starter med at træne onsdag.

OB's superligatrup er blevet tilbagekaldt på arbejde og vil onsdag påbegynde træningen efter coronapausen, oplyser OB på sin hjemmeside.

Det sker i tråd med myndighedernes og Divisionsforeningens retningslinjer, lyder det.

- I april fik vi af Odense Kommune muligheden for at genoptage træningen, og det gør vi nu brug af, så superligatruppen- og staben vender tilbage på træningsbanen onsdag formiddag, skriver OB.

OB's sportschef, Michael Hemmingsen, er glad for, at det igen er muligt at komme på græs.

- Det har været et stort ønske at komme i gang, og det giver nu mulighed for en intens fysisk træning, mens spillerne også får lidt boldføling.

- Det er vores første skridt frem mod den forhåbentligt snarlige genåbning af 3F Superligaen, siger Michael Hemmingsen.

For at sikre den bedst mulige forberedelse vil spillertruppen desuden tilbringe en del af opstarten på et af Odense Sport & Events to hoteller som ved en traditionel træningslejr frem mod sæsonstart.

- Vi skal ud og give den gas, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, så vi kan avancere i tabellen.

- I bestræbelserne på dette vil vi udnytte hotellerne i koncernen som træningslejr, så vi sikrer den bedst mulige forberedelse frem mod superligastarten, siger Hemmingsen.

Af hensyn til corona-smittefare vil der ikke være adgang for medier, fans og publikum, påpeger klubben.

