OB løb ind i et surt 1-2-nederlag på udebane i Horsens og er dermed for en stund ude af top-6 i Superligaen.

OBs drømme om en plads i top-6 i 3F Superligaen led et knæk, da fynboerne søndag eftermiddag tabte med 1-2 ude mod AC Horsens.

Gæsterne førte ellers med 1-0 ved pausen, men et uheldigt selvmål af forsvarsspilleren Marco Lund satte Horsens i gang, og hjemmeholdet fik vendt kampen på fire minutter.

Med nederlaget er OB på syvendepladsen, mens Horsens overhalede Sønderjyske og lagde sig på tiendepladsen med sejren.

Første halvleg var en intens en af slagsen, hvor Horsens pressede mest på og havde godt styr på OB.

De fremmødte tilskuere fik ikke mange chancer at varme sig på i decemberkulden, og hver gang det så ud til at blive farligt, løb det ud i sandet for begge mandskaber.

Efter 22 minutter fik gæsterne dog en gylden mulighed for at bringe sig foran, da Horsens-backen Michael Lumb begik et klodset straffespark.

Straffesparket tog OB-angriberen Bashkim Kadrii sig af, og han sparkede sikkert OB foran med 1-0.

Kort før pausefløjt fik OB en stor chance for at bringe sig på 2-0, da kantspilleren Troels Kløve driblede forbi Horsens-målmanden Matej Delac, men Kløves afslutning blev blokeret foran mål af en forsvarsspiller.

I anden halvleg blev den intense forestilling vendt fuldstændigt på hovedet.

Det tunge Horsens-pres gav nemlig pote efter en times spil, da OBs forsvarsspiller Marco Lund var uheldig at lave selvmål efter et hjørnespark, og dermed var stillingen 1-1.

Kort efter blev det også 2-1 til hjemmeholdet, da bolden havnede for fødderne af Bjarke Jacobsen efter et indkast.

Det tvang OB til at tage kontrollen over kampen, og gæsterne kom frem til flere fine muligheder, men heldet var ikke med fynboerne.

Horsens havde også mulighederne for at lukke kampen, men bolden ville ikke i mål.

Det endte derfor 2-1 til Horsens, som tager en ekstremt vigtig sejr i bunden.

