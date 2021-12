Fodboldåret lakker mod enden, og derfor skal der gøres status over de største øjeblikke i OB.

»Vi har fået sat en retning, og nu venter det hårde arbejde,« siger Michael Hemmingsen, der er sportschef, i en pressemeddelelse på OB.dk.

Sportschefen nævner flere ting, der har gjort 2021 til et mindeværdigt år.

Men tre ting går igen. To succeshistorier og en trist afsked.

Den første succeshistorie handler om salget af det unge målmandstalent Oliver Christensen.

»I løbet af året leverede vi også et godt salg af Oliver Christensen til Hertha Berlin. Det var en stor succescase,« siger sportschefen og fortsætter:

»Det er en god case for klubben, og jeg er helt overbevist om, at der kommer lignende succeshistorier i fremtiden.«

Oliver Christensen råber normalt med en fynsk dialekt. Nu foregår det hele på tysk i Hertha Berlin. Vis mere Oliver Christensen råber normalt med en fynsk dialekt. Nu foregår det hele på tysk i Hertha Berlin.

Den anden succeshistorie handler om de unge OB-spillere, der fik chancen og blev rykket op på førsteholdet.

»Året har desuden budt på en lang række landsholdsudtagelser blandt vores akademispillere, hvor vi senest havde fem spillere med ud af en U16-landsholdstrup på 22 mand,« siger sportschef Michael Hemmingsen.

I sommerpausen blev Robin Østrøm, Mathias Brems og Jonathan Khemdee alle rykket op i førsteholdstruppen.

I løbet af efteråret fik de selskab af Magnus Nielsen og Jakob Breum fra U19-truppen.

»Det er et godt eksempel på det stærke arbejde, der leveres i vores akademi, og de fortjener al den ros, de kan få.«

OB satser stort på ungdommen fra akademiet. Vis mere OB satser stort på ungdommen fra akademiet.

Og så til den triste afsked.

For 2021 blev også året, hvor vi sagde farvel til en vaskeægte OB-legende.

»Jeg kan desværre ikke se tilbage på 2021 uden at nævne Lars Høgh,« siger Michael Hemmingsen.

Den tidligere OB-målmand Lars Høgh døde 8. december efter længere tids kræftsygdom.

»Året fik en trist afslutning, da vi mistede en markant personlighed i Lars Høgh. Jeg kendte selv Lars rigtig godt, og jeg blev rørt over at se, hvor meget han har betydet for danskere i hele landet, og det er jeg sikker på, han også selv var blevet,« siger Michael Hemmingsen.

Spillertruppen holder lige nu vinterferie. De vender tilbage onsdag 5. januar.