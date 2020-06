OB jagter sejr over Esbjerg i håb om ottendeplads, men spillerne får at vide, hvis uafgjort kan være nok.

Som udgangspunkt er sagen klar for OB-spillerne søndag eftermiddag. De går på banen for at besejre Esbjerg i Odense for dermed at give sig selv den største chance for at snuppe den ottendeplads i Superligaen, der kan vise sig vital.

Inden sidste runde af grundspillet ligger OB nummer 10 med 30 point og har brug for at overhale Lyngby og Horsens, der begge har 31 point. Nummer otte kan ligesom nummer syv nemlig selv vælge sin gruppe i nedrykningsspillet og dermed undgå gruppen med størst nedrykningsfare.

OB bliver nummer otte med en sejr, hvis både Lyngby og Horsens taber point til henholdsvis Hobro og Brøndby, men mindre kan måske gøre det for OB, der har bedst målscore af de tre, pointerer sportschef Michael Hemmingsen.

- Vi går selvfølgelig efter sejren, men i bund og grund kan et point være nok, hvis de andre taber. Derfor kan spillerne godt bruge informationer fra de andre kampe for at stå bedst muligt i forhold til alle scenarier.

- Så spillerne får stillingerne at vide fra de andre kampe, hvis det er relevant. Det har trænerteamet fuldstændig styr på, siger Michael Hemmingsen.

Et skrækscenarie for OB er, hvis holdet selv taber, og Sønderjyske lever op til favoritværdigheden og på hjemmebane slår bundproppen, Silkeborg.

Hvis nummer syv og otte som ventet vælger gruppen med størst hul ned til de øvrige i gruppen, vil det sende OB i en gruppe, der fra start har Horsens eller Lyngby som førerhold foran OB med 30 point efterfulgt af Sønderjyske med 29 point.

Og gruppens nummer tre skal ud i playoffkampe om overlevelse i Superligaen.

- Derfor er ottendepladsen da vigtig, da den giver mulighed for at vælge selv. Alt efter hvordan de andre resultater falder ud, kan det se godt ud, inden man gå ud til de næste kampe, siger Hemmingsen.

OB tabte mandag 0-1 til AGF i Aarhus, og fynboerne har nu ikke vundet i ti kampe i træk.

- Vi jagter sejren på alle måder, og vi synes også, at vi har været tæt på i flere kampe, hvor præstationerne har været gode. Så vi føler, at den næste sejr ligger lige om hjørnet, siger sportschefen.

Han melder om fin stemning i truppen, men man er bevidst om, at det begynder at stramme til.

- Vi forholder os til det, vi er en del af, og indstiller os på, hvordan vi bedst muligt løser situationen. Der er stadig mange mulige scenarier, så det er nemmere at forholde sig til efter kampene på søndag.

Alle kampe i 26. runde begynder klokken 17.

/ritzau/