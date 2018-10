Troels Kløve mener, at Sønderjyske har fået et mentalt overtag på OB. Fredag spillede de to klubber 0-0.

Haderslev. OB spillede fredag aften 0-0 mod Sønderjyske i Superligaen, og holdet formåede dermed ikke at komme ud af den kedelige statistik, som klubben har mod Sønderjyske.

I de seneste 15 indbyrdes opgør har Odense-holdet nemlig kun vundet ét enkelt opgør.

Troels Kløve skiftede i vinter fra netop Sønderjyske til OB, og han kan godt nikke genkendende til, at Sønderjyske er blevet holdets onde ånd.

- Jeg tror, at det er gået hen og blevet et mental kompleks. Sønderjyske har med tiden fået det mentale overtag mod os.

- Sønderjyske er et utrolig svært hold at stå overfor. De er en fysisk stærk trup, og de straffer en, hvis man laver fejl, siger Troels Kløve

Da den nuværende OB-spiller spillede i Sønderjyske, glædede han sig ligeledes altid til de indbyrdes opgør.

- Da jeg selv spillede i Sønderjyske, var jeg altid glad for at møde OB. Dengang fik vi altid masser af chancer mod dem.

- I de kampe havde OB ofte bolden meget, men vi følte altid, at vi havde gode chancer for at vinde, siger Troels Kløve.

OB-træner, Jakob Michelsen, har ligeledes en fortid i Sønderjyske, og han vandt samtlige fire indbyrdes opgør mod sin nuværende klub.

Han mener dog ikke, at der er tale om et decideret mentalt kompleks for OB.

- Jeg tror ikke, det er mentalt, men Sønderjyske er et rigtig godt hold, som er svært at spille imod.

- Sønderjyske har klaret sig bedre end OB i de seneste sæsoner, men forhåbentlig ender vi over dem i denne, siger Jakob Michelsen.

Jakob Michelsen mener samtidig, at holdet jagede sejren i fredagens 0-0 kamp.

- Vi gik afgjort efter sejren, men når vi ikke kunne vinde, så er det tilfredsstillende at tage til Haderslev og spille uafgjort, siger Jakob Michelsen.

OB møder i næste runde Hobro IK på hjemmebane.

/ritzau/