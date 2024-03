Efter et skuffende efterår for både Viborg og OB er der meget på spil i fredagens forårspremiere.

Viborg og OB skyder fredag aften endelig Superligaen i gang efter vinterpausen.

Og efter et skuffende efterår for begge mandskaber er der meget på spil, lyder det fra OB's højreback Leeroy Owusu.

- Det er en virkelig vigtig kamp, og det føles lidt som en finale for os, selv om der stadig er længe tilbage af sæsonen, siger han til OB's hjemmeside.

- Vi har bare følelsen af, at vi er nødt til at gøre alt for at vinde den kamp, og derfor bliver det en hård kamp.

Efter 17 runder befinder OB sig på niendepladsen i Superligaen - to point bag Viborg.

Både OB og Viborg skiftede i efteråret cheftræner, hvorfor fredagens opgør også kan gå hen og blive en smule uforudsigeligt.

Det er nemlig første gang, at henholdsvis Søren Krogh og Jakob Poulsen har haft en længere pause til at sætte sit eget præg på spillestilen.

- Det er først fredag aften, at vi reelt ved, hvor vi står, så det er selvfølgelig spændende, siger Jakob Poulsen til Viborgs hjemmeside.

- OB har også fået ny cheftræner og har ændret system siden efteråret og justeret på nogle ting, så de spiller på en anden måde nu. Og så ved vi, at den første kamp altid er lidt speciel.

Ifølge Owusu har OB brugt pausen på at træne det relativt nye system med fem spillere i bagkæden, hvilket giver ham nogle andre muligheder end før.

- Jeg kan rigtig godt lide det nye system. Det giver mig chancen for at blive mere offensiv i mit spil og for at komme med op omkring boksen, og det passer godt til min måde at spille på, lyder det.

Samme offensive tilgang vil Poulsen lægge for dagen.

- Jeg synes, det er sjovere at spille for at jagte noget, forsøge at angribe kampene og tage initiativet, og det er også den tilgang, vi har til foråret, siger han.

Det omvendte opgør tidligere på sæsonen endte 2-1 til Viborgs fordel, så Poulsen forventer, at fredagens kamp bliver tæt.

- Vi skal være opmærksomme på deres meget dygtige, offensive individualister, og så handler det for os om, som nævnt tidligere, at vi vil angribe kampen og få den over på vores præmisser, siger han.

/ritzau/