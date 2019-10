Efter mere end seks år på posten har Jesper Hansen valgt at stoppe som sportsdirektør i superligaklubben OB.

OB skal bruge efteråret på at finde en ny sportsdirektør.

Efter mere end seks år på posten har Jesper Hansen valgt at stoppe som sportsdirektør i superligaklubben, skriver OB på sin hjemmeside.

Jesper Hansen stopper ved udgangen af januar 2020, når det kommende transfervindue lukker.

- Jeg har været fantastisk glad for de seks et halvt år, jeg har haft i OB. Det har været en spændende og udfordrende tid, og jeg synes, at jeg med god samvittighed kan se tilbage på den opgave, jeg i sin tid gik ind til, siger Jesper Hansen til hjemmesiden.

Han kom til OB fra AC Horsens i foråret 2013 for at bygge et fundament, der kunne bringe OB tilbage i top-6 i Superligaen.

- OB var lige sluttet på tiendepladsen, da jeg kom til, og i sidste sæson sikrede vi os en femteplads, og derfor synes jeg også, at tidspunktet er det rigtige for OB. Nu skal der andre kræfter til, siger Jesper Hansen.

Han får store roser med på vejen af Niels Thorborg, der er bestyrelsesformand i Odense Sport & Event, der er virksomheden bag OB.

- OB er på mange parametre blevet en mere homogen klub de sidste seks-syv år, og det har Jesper Hansen en meget stor andel i.

- Vi har fået en langt bedre økonomi, der er skabt et godt samarbejde med amatørafdelingen, og så har vores akademi med Jespers bidrag taget kolossale udviklingsskridt, siger han til hjemmesiden.

Jesper Hansen ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, men han vil i første omgang koncentrere sig om at gøre arbejdet i OB færdigt.

- Livet som sportsdirektør er en livsstil, så jeg vil tage den nødvendige tid til at overveje, hvad fremtiden skal byde på, siger han.

OB ligger på en fjerdeplads i tabellen i den igangværende sæson med 20 point efter 12 kampe.

/ritzau/