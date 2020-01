OB har solgt hollandske Ramon Leeuwin, som skifter til AZ Alkmaar med øjeblikkelig virkning.

OB har fredag solgt forsvarsspilleren Ramon Leeuwin til AZ Alkmaar, der er nummer to i den hollandske Æresdivision. Det oplyser OB på sin hjemmeside.

- Ramon har været en stærk og loyal spiller for OB, siden han kom til i august 2018.

- Han har været en af de bærende kræfter i vores forsvar og har tjent klubben godt, siger OB-sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

- AZ Alkmaar kom med et godt tilbud på ham, og så vil vi naturligvis ikke stå i vejen for et skifte hjem til Holland, hvor han får mulighed for at være mere sammen med sin familie, forklarer sportsdirektøren.

Leeuwin kommer hjem til et hold, som overvintrer på andenpladsen i Æresdivisionen og kun er tre point efter Ajax, som topper rækken med 44 point efter 18 kampe.

- Det er en fin sportslig udfordring for ham, samtidig med at vi har fået en god pris for ham, siger Jesper Hansen.

Leeuwin er også selv yderst tilfreds med sit skifte.

- Det er en fantastisk klub, jeg kommer til. Det er et tophold i Holland, og jeg er beæret over, at de vil have mig til klubben.

- Det bliver stort for mig at spille der, hvor de er med helt fremme i den hollandske liga, med i pokalturneringen og stadig lever i Europa League, siger Leeuwin til OB's hjemmeside.

I OB nåede han at spille 47 kampe og score to mål.

/ritzau/