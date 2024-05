Miraklet udeblev for OB, som følger Hvidovre ned i 1. division. Fyrværkeri afbrød kampen til sidst.

Når Superligaen i juli fløjtes i gang igen, bliver det for første gang siden 1998 uden OB på deltagerlisten.

Efter en rædderlig sæson skulle fynboerne lørdag eftermiddag vinde i Viborg og håbe på hjælp fra Hvidovre, som samtidig mødte Lyngby.

Men ingen af delene skete. OB tabte selv 1-2 trods en tidlig føring, og så var det i realiteten ligegyldigt, at Lyngby samtidig fik et point med hjem.

Hvidovre var allerede før kampen sikker på at rykke ned og kan dermed se frem til et gensyn med OB efter sommerferien i 1. division.

Viborg slutter på ottendepladsen og misser dermed playoffkampen om europæisk deltagelse.

OB-træner Søren Krogh har på de seneste haft held med at vende den spille- og resultatmæssige krise ved at skifte formation og satse på flere unge kræfter.

Igen lørdag satte han sin lid til talenterne, og et af dem sørgede for en perfekt start for gæsterne.

Efter et dusin minutter fandt Max Fenger plads i højre side af feltet, og trods en spids vinkel formåede han at hamre bolden højt i nettet til 1-0.

Spillere og stab fløj op fra udeholdets bænk, og den fornyede energi smittede også af på banen. Bare få minutter efter fik en anden ung profil, Max Ejdum, ad to omgange chancen foran mål, men stolpen stod i vejen.

Intensiteten fra OB-spillerne faldt, efterhånden som første halvleg skred frem.

Viborg brugte det fornyede overtag til at komme til et par farlige chancer efter indlæg, men hverken Isak Jensen eller Anosike Ementa var skarpe i feltet.

Viborg fastholdt trykket efter pausen og fik gevinst, da Jakob Vester fem minutter inde i anden halvleg udlignede. OB-forsvaret hev og flåede i Ementa, men angriberen formåede alligevel at finde holdkammeraten, som nemt udlignede.

Kvaliteten manglede længe i OB's spil, men pludselig opstod alligevel to store muligheder. Først pandede Luca Kjerrumgaard et perfekt indlæg forbi stolpen, og kort efter stod Louicius Don Deedson fri i feltet, men hans skud blev pareret.

Gassen gik så småt af ballonen, og mod slutningen blev det for meget for OB-fansene.

Store brag lød, og en bandereklame brød i brand, da de fynske fans kastede fyrværkeri på banen.

Det førte til en afbrydelse på omkring ti minutter, og i mellemtiden blev OB's nedrykning en realitet, da Hvidovre-Lyngby sluttede uden mål.

Spillerne kom tilbage på grønsværen i Viborg, men ingen af dem havde noget at fejre, da det endelige fløjt lød.

