Trods otte point ned til nedrykningsstregen tager OB-lejren fortsat kampen for overlevelse seriøst.

OB tog søndag en vigtig sejr på 2-0 over Lyngby og har dermed otte point ned til nedrykningsstregen med fem kampe tilbage.

Trods afstanden var OB's Jeppe Tverskov ikke klar til at erklære målet om overlevelse i Superligaen for sikret efter kampen.

- Det er vigtigt, at vi har respekt for den nedrykningsstreg. Der er stadig 15 point at spille om, og Lyngby har virkelig gjort det godt i foråret, hvor de har vundet mange kampe.

- Vi kommer til at kigge nedad, indtil vi er matematisk sikret, og det skal vi som udgangspunkt bruge syv point til at gøre, siger Tverskov.

Den holdning deler en af målscorerne fra dagens 2-0-sejr, Bashkim Kadrii. Han tager også fortsat nedrykningskampen seriøst.

- Vi kan sagtens rykke ned. I teorien kan det sagtens lade sig gøre, men selvfølgelig giver det os lidt luft at være otte point foran, siger Kadrii.

Angriberen, som i vinter vendte tilbage til OB fra et udlandsophold, var meget tilfreds med spillet i søndagens sejr, hvor han selv scorede et flot mål til 2-0.

- Vores første halvleg var noget af det bedste, jeg har været med til, siden jeg kom tilbage til OB.

- Vores pres sad lige i skabet, og vi så meget mere komfortable ud ved at spille med tre i bagkæden, siger Kadrii, mens Jeppe Tverskov tilføjer:

- Vi kunne godt have gået ind til kampen for at få en uafgjort, men det var ikke vores mindset. Vores mindset var, at vi gerne ville blæse dem omkuld og få et mål, så vi hurtigt kunne lukke kampen.

I Lyngby-lejen erkender midtbaneprofilen Mathias Hebo, at bundholdet slet ikke fandt melodien i kampen.

- Første halvleg var vores dårligste i 2021, synes jeg. Det var under al kritik. I anden halvleg havde vi bolden meget, men det var ikke, fordi vi kom frem til det helt store, siger Hebo.

- I denne kamp så vi ikke det Lyngby-hold, vi har set de seneste kampe, men vi må op på hesten igen, for der venter allerede en kamp på fredag.

- Det kunne tyde på, at vi skal vinde mindst fire kampe af de sidste fem for at sikre overlevelse, siger han.

Lyngby har med fem runder tilbage syv point op til Vejle.

/ritzau/