Bashkim Kadrii er frustreret over, at han ikke spiller mere i OB. Men det skal han nok komme til, lyder det.

Det vakte stor opmærksomhed, da OB i februar kunne fortælle, at Bashkim Kadrii vendte retur til klubben efter et ophold i Saudi-Arabien. Men indtil videre er det begrænset, hvad han har bidraget med.

Han har endnu ikke gennemført mere end 45 minutter og har hverken scoret eller lavet en assist.

Fredag aften fik han også blot de sidste ti minutter i nederlaget på hjemmebane mod Vejle, og den manglende spilletid frustrerer angriberen.

- Jeg har været væk et stykke tid, og hvis jeg skal tilbage i topform, skal jeg have nogle minutter. Det er den eneste vej, men Michael har vurderet, at det skal jeg ikke have nu, siger Kadrii med henvisning til OB-træner og -sportschef Michael Hemmingsen.

Samtidig forsikrer Kadrii, at han er helt klar til at spille efter at have trænet sig i form efter en lang periode uden kampe i Saudi-Arabien.

- Jeg er klar til at spille. Jeg er 100 procent, i forhold til hvor jeg kan være. Jeg er ikke i topform, men jeg er der, hvor jeg kan være på nuværende tidspunkt. Så har Michael vurderet, at det ikke er godt nok, konstaterer OB-spilleren.

Hemmingsen er dog fint tilfreds med, hvad han har set fra Kadrii på træningsbanen og lover mere spilletid resten af sæsonen.

- Han har trænet rigtig godt, så det kommer helt sikkert. Lige nu vurderer jeg så, at det er noget andet, der skal til, men jeg er helt sikker på, at Bashkim nok skal få en masse kampe for OB, siger Hemmingsen.

Der er dog også positivt nyt for OB. For Michael Hemmingsen bekræfter, at Henrik Hansen forlænger sin kontrakt, der udløber til sommer.

- Han skal være assistent, siger han.

Dermed afliver OB-chefen også rygterne om, at Henrik Hansen kunne være i spil som David Nielsens assistent i AGF fra næste sæson.

/ritzau/