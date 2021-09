Når OB går på banen hjemme mod Randers den 17. oktober, bliver det iført nogle helt særlige trøjer.

De særlige trøjer er dedikeret til danske soldaterveteraner, og efter kampen vil kamptrøjerne blive bortauktioneret, mens pengene ubeskåret går til at skabe bedre forhold for de danske soldaterveteraner.

Det skriver klubben i en fælles pressemeddelelse med Odense Bulldogs og Odense Kommune, der også indgår i samarbejdet med DIF Soldaterprojekt.

»I Odense har vi et fantastisk fællesskab, og derfor er vi også rigtig glade for, at vi sammen med vores lokale venner i Odense Bulldogs og Odense Kommune kan bakke op om DIF Soldaterprojekt. Jeg mener, det er et stærkt signal, når vi nu går sammen for at bakke op om projektet, og det understreger både vigtigheden og nødvendigheden af denne fælles indsats,« siger kommerciel chef i OB Jack Jørgensen i pressemeddelelsen.

Odense Bulldogs markerer samarbejdet 8. oktober, når Herning Blue Fox gæster Odense. Her kan to heldige vindere blandt fansene vælge en kampbåren og signeret spillertrøje. Alt overskud fra aktiviteterne går ubeskåret til de danske soldaterveteraner.

Klubberne går også sammen om et jobmatch-arrangement på Nature Energy Park 14. oktober.

Her får veteranerne mulighed for at blive klogere på jobmulighederne hos sponsorerne i OB og Odense Bulldogs, mens Odense Kommune bidrager med jobkonsulenter for at sikre de bedst mulige match.

»Vi skylder veteranerne den allerbedste støtte, som vi overhovedet kan give dem. Det er fedt, at OB og Odense Bulldogs vil bruge sportens fællesskab i den gode sags tjeneste, så vi sammen med virksomhederne kan hædre veteranerne og forhåbentlig hjælpe nogle af dem i job,« siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Også Odense Bulldogs-direktør Ole Nielsen er glad for samarbejdet.

»I Odense står vi sammen om vores veteraner, og det afspejler sig i høj grad i dette samarbejde. Det er glædeligt at vi i samarbejde med OB og Odense Kommune i fælles flok går sammen om projektet med veteraner og i fællesskab bidrager til at skabe flere jobmuligheder for dem,« siger han og tilføjer:

»Vi har alle en forpligtelse og et ansvar for vores soldater. Derfor er det også vigtigt, og det betyder meget for os, at vi kan medvirke til at skabe en bedre tilværelse for veteranerne. Vi håber og tror på, at denne indsats - kombineret med et øget fokus på gruppen - kan skabe flere muligheder for vores veteraner.«