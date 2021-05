Superligaklubben OB har præsenteret en ny strategi, og den indebærer blandt andet, at fynboerne skal i top-6.

OB har lige været igennem en sæson med en trænerfyring, et nedrykningsspil og generelt svingende resultater.

Det skal være slut nu, meddeler superligaklubben i forbindelse med præsentationen af en ny strategi for de kommende fem år.

Fra næste sæson og fem år frem skal OB være en fast bestanddel af top-6 i Superligaen, holdet skal i Europa mindst en gang på fem år. OB skal også nå frem til pokalfinalen en gang på fem år.

- Derfor er vores målsætning, at OB skal være en bæredygtig klub, som er en fast del af mesterskabsspillet og med en tydelig stribet tråd fra akademiet til førsteholdet, skriver OB på sin hjemmeside.

Formand Niels Thorborg forklarer, hvorfor og hvordan klubben skal udvikle sig i fremtiden.

- Når vi har benchmarket os med vores konkurrenter, er det tydeligt, at vi gennem de sidste fem år har underpræsteret i forhold til vores budget og målsætning.

- Vi har ikke været dygtige nok, men gennem den nye strategi skal vi forbedre os på flere parametre, så vi skaber et OB, der er bedre i morgen, end det var i går, siger Niels Thorborg.

OB vil forsøge at skabe en mere tydelig og ensartet spillestil, så spillerne har en tryg ramme at fungere i. Det skal cheftræner Andreas Alm, der er ansat fra den kommende sæson, sørge for.

- Spillestilen skal være fremadrettet, dynamisk og målsøgende, og der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan den i OB-regi skal trænes og eksekveres.

- Ligeledes er det klart, at vi har haft en grundig snak med vores kommende cheftræner, Andreas Alm, om, hvordan han har tænkt sig at tilføre sit personlige præg på denne spillestil, siger formanden.

/ritzau/