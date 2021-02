Det skulle egentlig have været en glædens dag i OB.

Publikumsfavoritten Bashkim Kadrii skrev for tredje gang i karrieren under på en kontrakt med det resultatmæssigt trængte fynske fodboldflagskib, som nu kan se frem til at råde over et af ligaens farligste venstreben.

Men der endte alligevel med at være hår i suppen i Ådalen.

For klubben har besluttet, at Bashkim Kadrii skal spille i nummer 12 frem til sommer. Nummer 12 er et helligt nummer i OB – et nummer, der i de seneste 15 år udelukkende har været dedikeret til fansene.

Bashkim Kadrii og OB har underskrevet en aftale gældende frem til sommeren 2024 #obdk #stribetforlivet pic.twitter.com/Y2rXFmzL5L — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) February 9, 2021

Men nu skal Kadrii løbe rundt med nummeret på ryggen de næste måneder – en ærefuld og 'speciel' gestus, udtaler fan-darlingen selv i OB's pressemeddelelse.

Problemet er dog, at OB ikke har spurgt klubbens officielle fangruppe, 'De Stribede', om lov til at af-pensionere trøje nummer 12. Og det er ikke faldet i god jord.

»Bestyrelsen i De Stribede er IKKE blevet spurgt eller orienteret omkring nummer 12,« skriver fanklubben i et opslag på Facebook.

Aab's Kristoffer Pallesen mod OB's Bashkim Kadrii i 3F Superligakampen mellem Aab og OB på Aalborg Portland Park, fredag 18. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Aab's Kristoffer Pallesen mod OB's Bashkim Kadrii i 3F Superligakampen mellem Aab og OB på Aalborg Portland Park, fredag 18. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Angående nummer 12 så ærgrer det os, at nummeret er 'udlånt' indtil sommer, for hvornår er en spiller den rette til at bære netop det nummer? Det er der nok lige så mange meninger om, som der er numre.«



»Vi håber, at Bashkim får sit ønske opfyldt omkring et lavt nummer til sommer, og at vi igen kan få nummer 12 tilbage.«

B.T. har spurgt OB til sagen – og herfra lyder det i en tilsendt udtalelse:

»Da vi aftalte med Bashkim, at han skulle spille i trøje nummer 12, var Marco Lund endnu ikke skiftet, og der var således ingen ledige numre.«

»Derfor blev videoen vinklet, så han får udleveret sit tøj fra et kendt ansigt i fanmiljøet, så han er klar til at gå i krig for OB. Det er også derfor, at han låner trøje nummer 12 i resten af den indeværende sæson – hvilket også er afstemt med vores fankoordinator på forhånd.«



»Heldigvis ser vi rigtig mange rose denne vinkel, hvor fansene netop udlåner deres trøjenummer til den hjemvendte kriger,« lyder det fra den fynske klub.