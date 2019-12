20-årige Mikkel Hyllegaard rykker fra danmarksserieklubben SfB/Oure til førsteholdstruppen i OB.

Mikkel Hyllegaard tager et stort skridt op ad stigen, når han fremover er at finde i OB's førsteholdstrup.

Superligaklubben har nemlig skrevet kontrakt med den 20-årige angriber, som er hentet i samarbejdsklubben SfB/Oure, der spiller i Danmarksserien.

Kontrakten løber frem til sommeren 2022, skriver OB på sin hjemmeside.

I efterårssæsonen har han spillet seks kampe for OB i reserveligaen, hvor det er blevet til fire mål. Det har været nok til at overbevise OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

- Han er en ung spiller med et udviklingspotentiale, som i flere sæsoner har vist stor målfarlighed på seniorniveau, siger han.

- Han er ekstremt hurtig, og hans topfart er på et højt internationalt niveau, hvilket vi også så, da vi lavede sprinttest tidligere på året, hvor han slog Mathias Jørgensens klubrekord.

- I løbet af efteråret har han rykket sig i den rigtige retning, og vi har en stor tro på, at han kommer til at rykke sig yderligere, når han fra januar af bliver en fast del af truppen, siger Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Mikkel Hyllegaard glæder sig til at starte op efter nytår med OB's førstehold.

- Det betyder rigtig meget for mig, og det er en drøm, jeg har ønsket, ville gå i opfyldelse, siden jeg var helt lille - så i dag er en rigtig speciel dag for mig.

- Jeg har haft en anden vej til en professionel kontrakt end mange andre, da jeg er gået via efterskole og gymnasie i Oure, men jeg har hele tiden troet på, at jeg kunne nå mit langsigtede mål om at blive professionel fodboldspiller, siger han.

OB ligger på niendepladsen i Superligaen med 27 point efter 20 kampe. Holdet har tre point op til Randers FC på femtepladsen.

