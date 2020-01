Kasper Larsen har haft et brændende ønske om at vende hjem til OB, fortæller sportsdirektør Jesper Hansen.

Superligaklubben OB har sikret sig en forstærkning til bageste kæde.

På sin hjemmeside skriver OB, at forsvarsspilleren Kasper Larsen har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024.

»Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at få Kasper Larsen hjem igen. Han blev solgt som bare 22-årig og har fået erfaring i udlandet, og det er en helt anden spiller, der kommer hjem til Ådalen igen.«

»Vi sender gerne spillerne ud i en ung alder, når vi føler, at de er klar til det, og når de så kommer tilbage, kan de bidrage med en masse i truppen,« siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Den nu 26-årige midtstopper valgte en noget utraditionel destination for en dansk fodboldspiller, da han i februar 2015 blev udlejet til FC Astana fra Kasakhstan.

Siden blev han solgt til hollandske Groningen, før han i sommeren 2018 drog til Norrköping i Sverige.

Her nåede han 36 kampe på tværs af alle turneringer, men han har selv ønsket at vende hjem til Fyn.

»Han har haft en rigtig fin sæson i Norrköping, som sluttede på femtepladsen i Allsvenskan og spillede med i kvalifikationen til Europa League. Kasper har haft et brændende ønske om at vende tilbage til OB, og vi er altid glade for at se en gammel spiller møde op i klubbens farver igen,« siger Jesper Hansen.

Kasper Larsen spillede for samtlige danske ungdomslandshold. Desuden var han en del af det hold, der deltog ved OL i Rio i 2016.

/ritzau/