OB har efterhånden slikket sårene efter den bitre sæsonafslutning, hvor fynboerne mistede 'den europæiske plads' i sidste spillerunde.

Nu kigger de fremad i den fynske hovedstad - og det næste mål er at få optimeret truppen i det kommende transfervindue.

Og især én position skal forstærkes.

»Vi er på jagt efter en dygtig angriber,« fortæller OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

»Vi har sagt farvel til Rasmus Festersen (karrierestop, red.), og vi solgte Mathias Jørgensen i vintertransfervinduet, og det betyder, at vi skal ud og finde en angriber.«

Så er der vel frigivet ressourcer til at handle stort ind?

»Det med ressourcer, det er jo kun os i klubberne, der ved det. Men vi vil gerne finde en dygtig angriber. Det er målet.«

Har I allerede gang i noget?

»Ja, det har vi været i gang med noget i et stykke tid. Vi har jo kendt til den kommende sæsons angribersituation i et godt stykke tid. Men gode angribere hænger selvfølgelig ikke lige på træerne.«

OB har desuden sagt farvel til holdets lovpriste målmand Sten Michael Grytebust. Nordmandens kontrakt udløb efter sæsonen, og han skiftede derfor gratis til mestrene fra FC København.

Og Jesper Hansen kan godt ærgre sig over, at det ikke lykkedes at få en pose penge for at skippe målmanden afsted.

»Generelt er det ærgerligt, når man ikke får penge for sine dygtige spillere. Men vi synes ikke, at vi rigtig har haft muligheden. Vi havde nogle tilbud, som tikkede ind et par timer før, et af transfervinduerne lukkede - men der følte vi ikke, at vi var klar til at slippe ham,« fortæller OB-bossen og fortsætter:

»Der var også bud i vinters, men der var det 'peanuts', vi kunne få - og så vurderede vi, at det bedre at køre sæsonen ud med Sten og dermed forhåbentligt havne i top-6. Det ville være bedre rent økonomiske frem for at sælge ham for håndører.«

»Og den beslutning er vi ret tilfredse med i dag,« fortæller Jesper Hansen, der afviser at OB skal ud og hente en Grytebust-afløser - der satses på unge Oliver Christensen og ivorianske Sayouba Mandé.