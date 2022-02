OB nedlægger stillingen som sportschef.

Og derfor mister klubikonet Michael Hemmingsen sit job, oplyser superligaklubben på sin hjemmeside mandag aften.

Michael Hemmingsen har været i jobbet som OB-sportschef siden slutningen af 2019, men nu er den stilling blevet nedlagt.

I sin periode i klubben har Michael Hemmingsen også haft en kort overgang som cheftræner.

Og i sin aktive karriere spillede Michael Hemmingsen 410 førsteholdskampe i OB, hvor han også har været cheftræner.

»Jeg har taget en beslutning ud fra, hvordan jeg ser, at klubben skal organisere sig i forhold til de udfordringer, der ligger forude, og her er klarhed et nøgleord for organisationskonstruktionen, og det skal afspejle rollerne og deres jobbeskrivelser,« siger den nye fodbolddirektør i OB, svenske Björn Wesström, og fortsætter:

»Jeg vil derfor gradvist bygge organisationen op med de roller, der giver os mest mulig effekt, og så vender vi retur, når der er mere at fortælle,« siger fodbolddirektøren.

Michael Hemmingsen overtog rollen som sportsdirektør efter Jesper Hansen, der havde siddet mere end seks år på posten som sportsdirektør.

Men nu er tiden som sportsdirektør slut for Michael Hemmingsen, der har været glad for tiden i de stribede trøjer.

»Jeg har lært meget, som jeg kan tage med videre, og jeg har nydt samarbejdet med Niels Thorborg og alle ansatte i både Odense Sport & Event og i OB. Vi har sat en stærk kurs for fremtiden, som vil være indbringende for OB, og jeg ønsker OB alt det bedste i fremtiden,« siger Michael Hemmingsen.