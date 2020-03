Det var ikke længe, OB-spillerne kunne glæde sig over Divisionsforeningens tilladelse til at træne i mindre grupper.

For da klubben tirsdag meddelte, at træningen ville starte igen med fem spillere og to trænere for på den måde at overholde retningslinjerne fra Divisionsforeningen i forbindelse med coronavirussen, var Odense Kommune hurtigt ude med et forbud.

Modsat FC København og Brøndby, så ejer OB ikke selv de træningsbaner, som Superliga-truppen bruger til daglig, og derfor er den fynske klub blevet meddelt, at der ikke kan trænes på et kommunalt anlæg i Odense før tidligst 13. april.

Det fremgår af en mail, som Fyens Stiftstidende er kommet i besiddelse af.

»Det skal understreges, at der ikke må foregå fodboldtræning på boldbanerne, og det gælder alle klubber. Det er OB's Superliga-hold også informeret om. De har taget dette til efterretning og stoppet træningen igen,« står der i mailen.

Det betyder, at Jakob Michelsens mandskab ikke kan træne før efter påske, da kommunen ønsker at overholde regeringens retningslinjer på grund af frygten for coronavirus.

Tirsdag kom Divisionsforeningen ellers med en positiv nyhed til de danske Superliga-klubber, hvor anbefalingen om at suspendere al holdtræning og sende spillerne hjem med individuelle træningsprogrammer er blevet justeret.

De klubber, der ikke har været nødt til at hjemsende spillerne på lønkompensation, må gerne afvikle alternativ træning i mindre grupper med god afstand, lyder de nye retningslinjer.

»Vores mål er - og har hele tiden været - at kunne starte turneringerne igen hurtigst muligt, når myndighederne på et tidspunkt siger ok. Det skal selvfølgelig ske på den mest ansvarlige måde, så der også tages hensyn til spillernes helbred,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Med de nye anbefalinger bliver der nu også mulighed for modificeret holdtræning i klubregi, men selvfølgelig med en masse forholdsregler.«

De nye anbefalinger er med et maksimum på otte personer på banen ad gangen - både spillere, trænere og andet personale.