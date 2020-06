Den ombejlede kantspiller Emmanuel Sabbi kan med forlængelsen hjælpe Hobro til endnu en sæson i Superligaen.

Hobro-profilen Emmanuel Sabbi fortsætter i Hobro, til sæsonen er slut, bekræftede klubben umiddelbart efter søndagens opgør mod Lyngby, der endte 2-2.

OB havde ellers papir på den ombejlede kantspiller fra 1. juli, men grundet coronavirussens påvirkning af kampprogrammet kan Hobro nu nyde godt af amerikanske Emmanuel Sabbi resten af sæsonen.

- Forlængelsen med Sabbi er en lykkelig afslutning på hans tid i Hobro, og det er vi rigtig glade for.

- Vi har forsøgt at tale til Sabbis hjerte, og det at han nu kommer fra klubben på en ordentlig måde, det har jeg al ære og respekt for, siger sportschef Jens Hammer Sørensen om forlængelsen.

Ifølge sportschefen ventede klubben med at melde noget ud i forhold til øvrige kontraktforlængelser, til der var styr på alle spilleres situation.

- Vi er glade for, at vi kan bevare truppen intakt sæsonen ud, for vi tror på, at den kan sikre klubben endnu en sæson i Superligaen, siger sportschefen.

Hobro-træner Peter Sørensen er meget tilfreds med at kunne råde over Sabbi for resten af sæsonen.

- Jeg har haft nogle gode samtaler med Sabbi, og jeg er glad for, at Jens (klubbens sportschef, red.) har kunnet løse det sidste.

- Han er sædvanligvis en af vores bedste spillere og en af dem, der gør noget ekstraordinært for os - det kan blive vigtigt i de kommende kampe, siger træneren.

I klubbens pressemeddelelse lyder Sabbis forklaring på forlængelsen således:

- Det har været en speciel situation, da jeg står til at skulle skifte klub pr. 1. juli. Mit ønske har dog hele tiden været at spille sæsonen færdig hos Hobro IK og hjælpe klubben og mine holdkammerater til endnu en sæson i 3F Superliga, udtaler Sabbi i pressemeddelelsen.

Klubben har foruden Sabbi forlænget kontrakten med seks spillere.

/ritzau/