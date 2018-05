Det er ikke kun træneren, der har ansvaret for de svigtende resultater i Superligaen, erkender Jesper Hansen.

Odense. To sæsoner uden mesterskabsslutspil i Superligaen. To sæsoner uden at indfri de sportslige ambitioner.

Det er status for OB efter et par år med skuffende resultater, som mandag kostede cheftræner Kent Nielsen jobbet.

Træneren er væk, men spørgsmålet er, om Jesper Hansen selv har gjort det godt nok i jobbet som sportsdirektør, som han har haft siden 2013.

- Kent har ydet et meget dedikeret arbejde i OB. Han har flyttet klubben på rigtig mange parametre. Og når alt kommer til alt, er det ikke kun Kent, man skal kigge på.

- Der er vi flere og mig i særdeleshed, i og med at jeg er den øverst sportslige ansvarlige, så jeg må også kigge indad i forhold til alt det her.

- Men OB er mere end et Superliga-hold, selv om det selvfølgelig er det, der fylder meget, siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen frygter ikke for sin jobsikkerhed forud for den kommende sæson.

- Jeg har været rigtig mange år i fodbold. Jeg kender godt gamet, og så længe man er i gamet, forventer jeg, at der er opbakning, som jeg også giver mine medarbejdere.

- Når den så ikke er der mere, må man handle på det. Men som jeg sagde tidligere, føler jeg, at jeg har opbakning til det projekt, vi har sat i søen, lyder det fra sportsdirektøren.

Jesper Hansen og Kent Nielsens karriereveje har været tæt forbundne i en årrække. De to arbejdede sammen i AC Horsens og blev genforenet, da Hansen og OB hentede Nielsen i sommeren 2015.

