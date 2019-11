Superligaklubben OB kan efter en undersøgelse konstatere, at der under en ungdomskamp 23. november mod AGF blev ytret racistiske råb mod spillere fra det aarhusianske hold.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

I pressemeddelsen skriver OB:

»Vi kan nu konstatere, at der i to tilfælde har været enkelte personer, der har ytret sig med racistiske over- og undertoner rettet mod et par af AGF´s U15-spillere.«

Klubben tager dog skarp afstand fra hændelserne:

»Vi vil gerne fra klubbens side understrege, at vi tager stærkt afstand fra de to tilfælde med kommentarer rettet mod AGF´s U15-spillere. Det er ikke foreneligt med de værdier, man har i OB. Her vægter man stor respekt for alle uanset etnicitet, religion eller seksualitet,« står der.

Ydermere skriver de, at personerne der er kommet med disse ytringer ikke er blevet identificeret

Træner for AGF's U19-hold Fatah Abdirahman beskyldte OB-tilhæbgere for at sige abelyde til spillerne, men det kan OB ikke bekræfte:

»Der har fra en AGF-træners side været anklager om, at der skulle være råbt abelyde efter en AGF-spiller under U19-kampen. Dette har OB ikke kunnet finde belæg for, og vi er meget kede, at klubben og ikke mindst vores fans på den måde er blevet hængt ud i pressen og på sociale medier.«

OB er dog ked af hændelsen, og slutter pressemeddelsen af med en undskyldning:

»Men to episoder fra enkelte personer har desværre fundet sted, og vi vil derfor endnu engang tage stærkt afstand fra sådanne bemærkninger og opfordre til, at man respekterer hinanden uanset etnicitet, religion eller seksualitet.«

»Vi undskylder på klubbens vegne overfor de ramte AGF-spillere.«