Der blev gået gevaldigt til stålet i opgøret mellem OB og Brøndby, som gæsterne fra Vestegnen vandt 2-0.

Ud over målene stod særligt to aktioner frem, der begge havde det tilfælles, at de havde OB-angriberen Issam Jebali i hovedrollen.

I første halvleg plantede han med strakt ben sine knopper på foden af Brøndbys Andreas Maxsø, og i anden halvleg skubbede han Brøndbys Sigurd Rosted ind i målmanden Marwin Schwäbe. I sidstnævnte aktion var Sigurd Rosted så medtaget, at han måtte lade sig udskifte.

Efter kampen snakkede TV3+ med Issam Jebali. Og han fortalte, at selvom fodbold er en sport, hvor man går til hinanden, så var han ked af det, der skete med Sigurd Rosted.

Tumult efter frispark begået af OBs Issam Jebali (OB - 7) Superliga Fodbold Odense Boldklub mod Brøndby IF. Nature Energy Park. Søndag den 16 februar 2020. Foto: Claus Fisker Vis mere Tumult efter frispark begået af OBs Issam Jebali (OB - 7) Superliga Fodbold Odense Boldklub mod Brøndby IF. Nature Energy Park. Søndag den 16 februar 2020. Foto: Claus Fisker

»Jeg er ked af det, der skete med ham. Han opsøger kontakten med mig, fordi han ved, jeg har et gult kort, og det er bestemt ikke noget, jeg gør med vilje. Jeg håber, han er okay,« lød det.

På Twitter blev aktionen med Andreas Maxsø også diskuteret heftigt, men her mener OB-angriberen ikke, der var rødt kort.

»Han (Maxsø, red.) kommer også ind i tacklingen med strakt ben, så jeg synes ikke, den er til rødt kort. Det var en hårdt spillet kamp,« siger han.

Med sejren holder Brøndby snor i AGF på 3. pladsen. AGF har ét point mere end Brøndby. Dog har AGF har en kamp i hånden, pga. deres kamp mod Randers blev udsat som følge af banens dårlige stand.