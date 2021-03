OB-anfører Janus Drachmann mener, at OB har brug for at få rusket op i tingene efter skuffende sæson.

Det var den rette beslutning, da OB mandag valgte at sige farvel til træner Jakob Michelsen, der ellers skulle have været stoppet efter sæsonen.

Det mener holdets anfører, Janus Drachmann.

- Jeg havde et godt forhold til Jakob og er ked af, at han ikke skal være her mere. Omvendt var det klogest at få rusket op i tingene og få andre øjne til at se på holdet og spillerne. Der er ingen tvivl om, at det er det eneste rigtige, siger Drachmann til Fyens Stiftstidende.

OB havde ambitioner om at klemme sig ind i top-6 og mesterskabsspillet, men håbet forsvandt stort set med søndagens nederlag på hjemmebane til Brøndby med 0-3.

OB kunne endda have tabt endnu større, hvis det ikke havde været for flere pragtredninger af keeper Oliver Christensen.

Janus Drachmann var da heller ikke overrasket over afskedigelsen af træneren.

- Efter kampen mod Brøndby havde jeg set den komme, så jeg var ikke specielt overrasket. Det skete jo ikke kun på baggrund af den kamp, men også den i Vejle og andre kampe, hvor vi ikke har leveret og været dygtige nok til at få point.

Michael Hemmingsen, der er sportschef i OB, overtager trænergerningen i resten af sæsonen, alt imens man jagter en permanent træner.

Til den opgave har OB hyret et rekrutteringsfirma. Et team med den tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde i spidsen skal forsøge at finde OB's næste træner.

Med en runde tilbage af grundspillet ligger OB nummer ni med 25 point for 21 kampe.

/ritzau/