Når 2023 bliver til 2024 starter jagtsæsonen for Europas store fodboldklubber igen. Og det kan endnu engang gå vildt for sig.

I transfervinduets åbning agter Real Madrid nemlig at gøre et nyt ihærdigt forsøg på at stjæle Kylian Mbappé for snuden af de øvrige fodboldmastodonter, der måtte bejle til den brandvarme franske superstjerne.

The Athletics Real Madrid-korrespondent, Mario Cortegana, skriver i det store fodboldmedie, at Real Madrid-ledelsen har givet Mbappé en deadline frem til midt-januar til at beslutte sig, om han vil skifte til den spanske storklub denne sommer.

Paris Saint-Germain-angriberen har til januar et halvt år tilbage af sin kontrakt med den mangedobbelte franske mesterklub og vil derfor have lov til at at indgå forhandlinger med Real Madrid.

The Athletic melder, at Real Madrid har taget ved lære af forløbet i 2022, hvor de troede, at de havde landet en giga-aftale med Mbappé.

Men nej, den ombejlede superangriber valgte i stedet at forlænge sin aftale med PSG. Det gjorde ondt på Real Madrid dengang.

Klubpræsident Florentino Perez har dog holdt kontakten ved lige med 25-årige Mbappé, så nu skulle han og Real Madrid klar med et nyt kontraktudspil.

Mbappé kommer dog til at skulle gå ned i løn i forhold til hans nuværende vanvittige kontrakt med PSG, som indbringer ham omkring 600 millioner kroner om året, hvis han takker ja, da Real Madrid ikke kan hamle op med PSG's rigmænds pengekasse.