Det er under et døgn siden, at der var et kæmpe kaos på Viaplay og TV3 Sport.

I de første 25 minutter af fredagens kamp mellem OB og AaB, var det hverken var muligt at se kampen på Viaplay, YouSee eller flow-tv.

Nu er sket igen i kampen mellem Bournemouth og Liverpool, der bliver sendt forskudt med 3 minutter og 20 sekunder på tv-kanalen TV 3 Max. Problemet gør sig også gældende på Viaplays streamingtjeneste.

I bunden af tv-udsendelsen har en bjælke kørt, hvorpå Viaplay beklager fejlen.

Bournemouth er i kampen i skrivende stund foran med 1-0 på mål af danske Philip Billing. Det er et mål, som du se i videoafspilleren øverst i artiklen.

Det er endnu ukendt, hvad der er årsagen til, at kampen bliver sendt forskudt af Viaplay.

På TV 3 Sports hjemmeside fremgår det, at de oplever problemer med livesignalet på deres sendinger på TV og Viaplay.

»Vi sender derfor med en mindre forsinkelse på nogle live events lige nu. Vi arbejder på at løse problemet. Hold dig orienteret her på siden for løbende opdateringer,« lyder meldingen.