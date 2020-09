Christian Eriksen har i flere år været fast frisparksskytte på det danske landshold.

Nu skal han deles med frisparksspecialisten Robert Skov om den tjans, efter at Hoffenheim-spilleren både i Tyskland og ved landsholdets træningspas i denne uge har imponeret alt og alle med sit gyldne spark.

Det fortæller landsholdets assistenttræner, Morten Wieghorst, der har overtaget den del af spillet fra sin forgænger på posten, Jon Dahl Tomasson.

»Ja, det vil gå videre lige præcis den del,« siger Morten Wieghorst, som også har til opgave at se på nogle defensive aspekter af spillet, samt hvordan modstanderne i starten af kampene gør som forventet i etableret forsvarsspil.

Wieghorst er så imponeret over Robert Skovs egenskab, at han aldrig har set noget lignende i sin tid i dansk fodbold.

»I forhold til det individuelle, det tror jeg godt, jeg kan sige, der kiggede jeg i går (onsdag, red.) på hans frispark, og lige netop den spidskompetence har jeg ikke set bedre i dansk fodbold i den tid, jeg har været involveret. Det er virkelig, virkelig på et højt niveau,« lovpriser Wieghorst.

Hvad så, når man har Eriksen også, der har været førstesparker?

»Ja, det bliver spændende. Eriksen stod ved siden af og øvede sine frispark, og det elsker han jo også, og der må jeg sige, at der også er rigtig, rigtig høj kvalitet. Det er to forskellige måder at sparke på. Det er bare så ekstremt med Robert, at alle bare står og kigger og tænker, 'lad os få nogle frispark', når Robert er på banen. Det er meget, meget høj kvalitet.«

Hvad tror du så fordelingen bliver, når det kommer til kampene?

»Det er et godt spørgsmål.«

Der bliver selvfølgelig prioriteret afhængig af, hvor frisparket skal tages fra, når du har to gode med højre og venstre ben, eller hvad?

»Det er så der, at de selv skal finde ud af, om den ligger godt til den ene eller anden. Og jeg tror ikke, at man skal gøre det til en større ting, end det er. Hvis den ene tager et frispark og scorer, er jeg sikker på, at han også får lov at tage den næste gang. Jeg tror ikke, at du vil se dem stå og skændes om at tage det.«

Det lyder, som om de er ligevægtige i forhold til frisparkene?

»Ja. Det er noget, der bliver afgjort af øjebliksformen. Hvis der kommer en spiller ind med fem frisparksmål i bagagen fra sit klubhold, kan det godt være, at det vejer tungere, og vi som trænere kan selvfølgelig også være med til at præge det, men du vil ikke se de to stå og rive i hinandens trøjer. Det er jeg ret sikker på. De er begge to intelligente personer og også holdspillere, så det skal de nok finde ud af fint,« slutter Wiegorst.

Robert Skov kan blive Kasper Hjulmands signatur-spiller. Det mener tv-eksperten og tidligere fodboldspiller Francis Dickoh.