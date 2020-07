Selvom Peter Schmeichel for længst har lagt handskerne på hylden, så er pengene ikke stoppet med at rulle ind.

Hvert år plejer der således at rulle millioner af kroner ind i den danske målmandslegendes selskab, men sådan skulle det ikke gå i 2019.

Siden sit karrierestop har 2003 har der ellers været et hav af forskellige jobs som blandt andet ekspertkommentator og ekspert, der har sikret Schmeichel en millionindtægt, men for første gang i mange år står der nu et minus på 5924 kroner på bundlinjen.

Det fremgår af det nye regnskab hos firmaet GD Holding Aps.

Peter Schmeichel stoppede sin fodboldkarriere tilbage i 2003. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Peter Schmeichel stoppede sin fodboldkarriere tilbage i 2003. Foto: MATTHEW CHILDS

GD Holding Aps er et moderselskab, der samler indtægter fra Peter Schmeichels fire andre selskaber – tre danske og et enkelt britisk.

'GD' står for 'Great Dane', som var den tidligere stjernemålmands kælenavn i sine mange år i England.

I selskabsberetningen fremgår det videre, regnskabsåret 2020 forventes at vise et lavere resultat end ellers som følge af coronakrisen og udskydelsen af store sportsbegivenheder herunder EM i fodbold, der nu først skal spilles i sommeren 2021.

Ved tidligere slutrunder har 56-årige Schmeichel været fast kommentator for enten danske eller udenlandske tv-stationer, men det er der altså ikke udsigt til i 2020.

De seneste år har ellers mere end gode for den danske landsholdslegende.

De sidste fire år har han således tjent over 15 millioner kroner, hvoraf 2016 var det bedste med et overskud på hele 4,6 millioner kroner.

Der er dog ingen grund til at have ondt af Peter Schmeichel. I regnskabet fremgår det også, at han hiver 4,3 millioner kroner ud til sig selv.