Hvis du fulgte med på tv i de afsluttende sekunder af Randers-OB, blev det en slem skuffelse.

Ikke så meget på grund af spillet i 0-0-kampen. Men på grund af de reklamer, der blev vist i stedet for afgørelsen.

DPlay, der sendte Randers-OB, fik nemlig sat reklamer på, inden kampen var færdigspillet, og da billedet kom tilbage, blev kampen fløjtet af.

Kigger man på DPlays Facebook-side, har frustrerede brugere udtrykt deres utilfredshed kort efter kampen. Her følger et udpluk.

'Det er dårlig stil at smide reklamer ind, når kampen ikke er færdig.'

'Hvad f.... sker der med jeres reklamer?'

'Stoooop. I sætter da ikke reklamer på, før kampen er færdig.'

'Det ville være rigtig dejligt, om I lod os se fodboldkampen færdig, inden I smider reklamer på. Specielt når de fleste af jeres kunder formentlig udelukkende abonnerer på Dplay for at kunne se fodbold.'

'I bør give en undskyldning og en forklaring på, hvorfor kampen afbrydes af reklamer, inden overtiden er færdig – jeg manglede 1,5 minut – det er ganske enkelt ikke godt nok ...'

Derudover klager folk over billedkvaliteten i Silkeborg-FC København, der spilles på Canal 9 og også streames på DPlay. For en uge siden var der ligeledes en del problemer med streamingtjenesten, hvor folk ikke kunne få startet deres stream og oplevede stor forsinkelse.

Lena Bøgild, der er kommunikations- og pr-chef i Discovery, fortalte til B.T. i den forbindelse, at seere, der oplevede problemer med live-signalet, blev tilbudt 14 dages ekstra gratis prøveperiode hos DPlay.

Søndag skriver Lena Bøgild i en mail til B.T., at man endnu ikke er klar over, hvorfor reklamerne ved en fejl gik på før tid.

'Vi oplevede desværre en teknisk fejl under Randers-OB kampen, som betød at vi gik på reklamer før tid. Det er vi selvfølgelig utrolig kede af, og beklager meget til alle seerne derude. Vi er ved at undersøge, hvordan fejlen kunne ske, så vi kan undgå, at det sker en anden gang,' skriver hun til B.T.