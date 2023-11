De rød-hvide fodboldfans tog sig til hovedet lørdag aften.

For i Manchester Uniteds sejr over Luton måtte de to danske stjerner Christian Eriksen og Rasmus Højlund nemlig lade sig udskifte med skader.

Noget, der efterfølgende fik dem begge til at melde afbud til de to landskampe mod henholdsvis Slovenien og Nordirland.

Og efter et par dages stilhed kommer den engelske storklub nu med en opdatering på de to danskeres skader.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Mandag aften skriver Manchester United på klubbens hjemmeside, at Christian Eriksen er blevet ramt af en knæskade, der holder ham ude i en måned.

Rasmus Højlund er derimod sluppet mere billigt med en muskelforstrækning. Han ventes at være tilbage inden slutningen af november, lyder det.

Manchester United skal møde Everton 26. november, hvorefter der venter en uhyre vigtig Champions League-kamp mod Galatasaray 29. november på udebane.

Landstræner Kasper Hjulmand satte mandag ord på afbuddet fra de to danske stjerner.

