Tottenhams Jan Vertonghen måtte udgå af tirsdagens opgør i Champions League mellem Tottenham og Ajax med en hovedskade.

Torsdag meddeler klubben så, at den 32-årige forsvarsspiller ikke pådrog sig en hjernerystelse i forbindelse med kampen.

»Efter en grundig gennemgang de seneste 48 timer af vores lægestab og en uafhængig neurolog med speciale i sportsrelaterede hjernerystelser, er det konkluderet, at Jan Vertonghen ikke pådrog sig en hjernerystelse i tirsdagens Champions League-opgør mod Ajax,« skriver Tottenham på sin hjemmeside.

Den belgiske forsvarsspiller var involveret i et sammenstød i en luftduel, og han blev efterfølgende behandlet på banen med blodet flydende fra ansigtet.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Tottenham's Jan Vertonghen down injured

Klubben skriver torsdag, at blodet stammede fra en skade på Vertonghens næse.

Klubbens lægestab vurderede under kampen, at han kunne spillere videre, hvilket han også selv var indstillet på, men kort efter følte Vertonghen sig utilpas og måtte udskiftes.

Her måtte han på sidelinjen have hjælp til at holde sig oprejst i kort tid, og efterfølgende har han forklaret, at han føler sig fint tilpas.

Siden er debatten om hovedskader blusset op igen, og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har åbnet for midlertidige udskiftninger, mens brugen af en neutral læge i forbindelse med fodboldkampe også er blevet diskuteret.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Tottenham Hotspur v Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 30, 2019 Tottenham's Jan Vertonghen is substituted off as Tottenham manager Mauricio Pochettino looks on

Den har chefen for Fifas medicinske komité, Michel D'Hooghe, dog afvist, da han mener, at holdlæger er bedre rustet til at vurdere egne spillere.

Inden det stod klart, at Jan Vertonghen ikke pådrog sig hjernerystelse, holdt Tottenham-manager Mauricio Pochettino pressemøde før weekendens møde med Bournemouth i Premier League.

Her blev Pochettino også spurgt til eventuelle nye tiltag i forbindelse med hovedskader i fodbold.

»Det vigtigste er spillernes helbred. Kampene er ikke vigtige, uanset om det er en semifinale i Champions League. Jeg ved ikke, om reglerne bør ændres,« siger Pochettino.

Tottenham skriver på sin hjemmeside, at neurologen har anbefalet, at Jan Vertonghen får en kortere pause.

Tottenham møder Bournemouth lørdag og jagter top-4 i Premier League.

Onsdag i næste uge møder klubben Ajax i returkampen i semifinalen i Champions League.

